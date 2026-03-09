Olbia, tre automobili coinvolte in uno scontro: ferita anche una bambina

Lo scontro ha visto coinvolte tre autovetture, provocando ferite ai passeggeri; tra questi, la situazione più delicata ha riguardato una bambina di 8 anni

Un nuovo sinistro stradale ha scosso la viabilità di Olbia, verificandosi precisamente all’incrocio tra via Barcellona e via Masaccio. Lo scontro ha visto coinvolte tre autovetture, provocando ferite ai passeggeri; tra questi, la situazione più delicata ha riguardato una bambina di 8 anni, trasportata d’urgenza in codice arancione presso il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II per i necessari controlli clinici.

Sul luogo dell’impatto sono giunti tempestivamente i sanitari del Soccorso Sardo, che hanno stabilizzato i coinvolti e valutato l’entità dei traumi sul posto. Parallelamente, gli agenti della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi tecnici e della raccolta delle testimonianze per determinare le responsabilità e l’esatta dinamica della carambola.

Il personale in divisa ha inoltre gestito i pesanti rallentamenti al traffico, coordinando la rimozione dei mezzi incidentati e la bonifica della carreggiata, operazioni che hanno richiesto diverse ore prima del completo ripristino della circolazione.

