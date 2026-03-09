Shock a Oristano, tenta di violentare una 70enne: 42enne in manette

L'aggressore ha avvicinato la vittima, che tornava a casa, baciandola e tentando di ottenere un rapporto sessuale

Un grave episodio di violenza sessuale ha scosso la tranquillità della provincia di Oristano lo scorso venerdì. Lungo il tratto stradale che collega Cabras alla frazione marina di Torregrande, una donna di 70 anni è stata aggredita mentre faceva rientro presso la propria abitazione. L’aggressore, un cittadino nordafricano di 42 anni impiegato nel settore edile, l’ha avvicinata con la forza, baciandola e tentando un approccio sessuale esplicito.

L’allarme è stato lanciato da un passante che, udendo le grida d’aiuto della vittima, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I Carabinieri, giunti sul posto in tempi brevissimi, hanno sorpreso l’uomo mentre tentava ancora di trattenere la settantenne.

Mentre l’aggressore veniva condotto in caserma, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in forte stato di choc. Nella giornata odierna, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il trasferimento del 42enne presso la Casa Circondariale di Massama.

