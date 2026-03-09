I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno prestato le prime cure d'urgenza direttamente sulla carreggiata, riscontrando un quadro clinico critico

Incidente a Cagliari in viale Marconi, 16enne investita: è in gravi condizioni

Un drammatico investimento pedonale ha sconvolto la viabilità di Cagliari nelle ultime ore. Una ragazza di 16 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava viale Marconi, proprio in corrispondenza delle strisce pedonali. L’impatto, descritto dai testimoni come estremamente violento, ha proiettato la giovane sull’asfalto, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno prestato le prime cure d’urgenza direttamente sulla carreggiata, riscontrando un quadro clinico critico. La sedicenne è stata successivamente trasferita a sirene spiegate verso il Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.

I medici della struttura cagliaritana stanno monitorando costantemente i parametri vitali nel tentativo di stabilizzare le gravi lesioni riportate nell’incidente.

