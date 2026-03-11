MetroCagliari, previsto l’ampliamento della rete fino a Sestu

Per la realizzazione dell'opera è stato stanziato un investimento imponente che supera i 45 milioni di euro per l'infrastruttura

Il potenziamento del sistema di trasporto pubblico nell’area vasta del capoluogo compie un passo decisivo grazie al via libera della conferenza di servizi e alla validazione del progetto di fattibilità per l’estensione della MetroCagliari verso Sestu. La nuova infrastruttura, che collegherà l’attuale capolinea del Policlinico al centro abitato sestese, richiederà circa un biennio di lavori prima della messa in funzione definitiva. Una volta completata, l’opera rivoluzionerà la mobilità dei pendolari, garantendo un collegamento rapido tra Sestu e la cittadella ospedaliera in appena cinque minuti, mentre per raggiungere il cuore di Cagliari saranno necessari complessivamente solo venticinque minuti di percorrenza.

L’ampliamento prevede la posa di oltre quattro chilometri di binari e la creazione di tre nuove stazioni strategiche, situate rispettivamente presso il campus universitario di Monserrato, nella zona “Ateneo” di Sestu e, infine, nel nucleo urbano cittadino in “Corso Italia”.

Per la realizzazione dell’opera è stato stanziato un investimento imponente che supera i 45 milioni di euro per l’infrastruttura, a cui si aggiungono circa 21 milioni di euro destinati alla fornitura di quattro moderni tram bidirezionali. Questi nuovi mezzi, dotati di aria condizionata e in grado di ospitare fino a 220 passeggeri ciascuno, puntano a decongestionare il traffico automobilistico offrendo un’alternativa di viaggio efficiente e confortevole.

