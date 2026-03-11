Paura a Sestu, incendio in un’abitazione: madre e figlio intossicati in ospedale

Un incendio di natura accidentale ha turbato il riposo di una famiglia a Sestu durante la notte scorsa. Intorno alle 3 del mattino, le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione dove, in quel momento, si trovavano una madre e suo figlio. In pochi istanti, i locali sono stati invasi da una densa coltre di fumo, rendendo l’aria irrespirabile.

L’allerta è stata lanciata prontamente dai vicini di casa, il cui intervento ha permesso l’arrivo tempestivo dei soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura, insieme al personale del 118.

I due occupanti, rimasti lievemente intossicati dalle esalazioni, sono stati trasferiti al Policlinico di Monserrato per gli accertamenti medici necessari. Nonostante il grande spavento, i danni riportati dallo stabile non risulterebbero di entità critica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it