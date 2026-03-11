Luigi Nativi, la Procura apre un’inchiesta sulla morte del tiktoker a La Maddalena

La magistratura di Tempio Pausania ha avviato un’indagine formale sulla prematura scomparsa di Luigi Nativi, il giovane di 18 anni, noto volto di TikTok a La Maddalena, che lo scorso 9 marzo ha deciso di porre fine alla propria esistenza. La notizia ha scosso profondamente l’intera isola, lasciando la comunità in uno stato di shock e dolore.
Per fare piena luce sulle dinamiche e sulle motivazioni dietro questo drammatico evento, il pubblico ministero Noemi Mancini ha ordinato l’esecuzione dell’autopsia, prevista per venerdì 13 marzo. Contestualmente, gli inquirenti hanno posto sotto sequestro i due smartphone del ragazzo.
L’analisi tecnica dei dispositivi è considerata un passaggio cruciale: gli investigatori passeranno al setaccio chat, chiamate e attività sui social media degli ultimi giorni per individuare eventuali elementi di pressione o contatti sospetti. Al momento, il fascicolo aperto dalla Procura è a carico di ignoti e ipotizza il reato di istigazione all’estremo gesto.
