Alghero, precipita dalla scogliera di Capo Caccia: corpo della donna ritrovato in mare

Una drammatica operazione di soccorso si è conclusa tragicamente questa mattina, mercoledì 11 marzo, nelle acque antistanti Capo Caccia. Il nucleo sommozzatori ha recuperato il corpo senza vita di una 60enne originaria di Alghero, individuato nei pressi della Grotta Verde dopo una notte di ricerche ininterrotte.

L’allerta era stata lanciata nella serata di ieri, in seguito alla segnalazione di un testimone che aveva scorto una figura in mare sotto l’imponente scogliera. Il coordinamento tra la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco ha permesso di setacciare un’area costiera estremamente impervia, nonostante l’oscurità. Solo alle prime luci dell’alba i subacquei sono riusciti a raggiungere la salma e a trasbordarla a terra.

Attualmente, il corpo è a disposizione della Procura, che ha ordinato gli esami autoptici necessari per far luce sull’accaduto. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, analizzando ogni ipotesi per stabilire se la caduta dal promontorio sia stata l’esito di una tragica fatalità o di una scelta deliberata.

