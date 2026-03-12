Enrica Bonaccorti, “La lontananza” di Modugno e le parole nate in Sardegna

Un’icona della tv italiana, ma anche un’abilissima paroliera. Nella lunga carriera di Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi all’età di 76 anni, c’è stato anche un capitolo importante legato alla musica e alla Sardegna.

Tra i brani più celebri che portano la sua firma c’è La lontananza, interpretata da Domenico Modugno, una delle canzoni più amate del repertorio del grande artista pugliese. La collaborazione tra Bonaccorti e Modugno nacque a Roma, grazie al teatro, come raccontò la stessa conduttrice in un’intervista del 2017 a Tv2000. Dopo un provino al Teatro de’ Servi, l’allora giovane attrice in erba venne scelta per una piccola parte in una commedia in cui recitava proprio il cantante.

Durante la tournée, Modugno le parlò di una melodia su cui stava lavorando e le mostrò alcune parole che aveva iniziato a scrivere. Bonaccorti suggerì alcune modifiche utilizzando frasi che aveva annotato anni prima nel suo diario personale. Quelle parole, cariche di malinconia e nostalgia, erano state scritte quando aveva appena 15 anni, durante un periodo vissuto in Sardegna, dove si era trasferita con la famiglia da Savona per il lavoro del padre.

“Un giorno avevo detto che scrivevo poesie dall’età di 11 anni, allora Modugno e gli altri si interessarono. Finito uno spettacolo mi è apparso Modugno, e mi ha detto che aveva scritto una canzone. Me la fece sentire, ma non mi diceva nulla di speciale e gliel’ho detto. Poi mi è venuto in mente che sul mio diario che tenevo a 14 anni forse avevo qualcosa. Così l’ho preso, e ho trovato una frase “la lontananza è come il vento”. Mimmo allora voleva che scrivessi subito per lui la canzone, così con della carta che c’era in albergo ho iniziato a scrivere la metrica”. Da quelle pagine nacque “La lontananza”, destinata a diventare uno dei brani più intensi del repertorio di Modugno.

Un capitolo meno noto della carriera di Enrica Bonaccorti, ma che testimonia la sua sensibilità e il talento nella scrittura, capace di trasformare ricordi della sua gioventù in Sardegna in versi destinati a diventare parte della storia della musica italiana.

