Cagliari, sorpreso a rubare un’auto aggredisce i Carabinieri: 29enne nei guai

Il 29enne ha aggredito verbalmente i carabinieri con pesanti minacce e ha tentato di fuggire spintonandoli con forza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno denunciato a piede libero un giovane di 29 anni, cittadino algerino senza fissa dimora e con precedenti, dopo una notte di tensioni nel capoluogo. L’uomo è accusato di furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

L’operazione è stata innescata dalla pronta chiamata di un residente al 112, il quale aveva sorpreso lo straniero mentre rovistava nell’abitacolo di un’auto parcheggiata in strada. Grazie alla fitta rete di pattugliamento notturno, i militari della Sezione Radiomobile sono piombati sul posto in pochi istanti, intercettando il sospettato poco lontano dal luogo del furto.

La perquisizione immediata ha confermato i sospetti: il giovane nascondeva un portafoglio appena sottratto dalla vettura. Tuttavia, durante le procedure di identificazione, la situazione è degenerata: il 29enne ha aggredito verbalmente i carabinieri con pesanti minacce e ha tentato di fuggire spintonandoli con forza. La professionalità degli uomini dell’Arma ha permesso di immobilizzare l’esagitato senza ulteriori conseguenze.

L’episodio si è concluso con la riconsegna del maltolto alla vittima, che ha recuperato denaro e documenti, mentre per l’aggressore è scattata la segnalazione formale alla Procura della Repubblica di Cagliari.

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