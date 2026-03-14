Incendio ad Alghero, fiamme in parcheggio esterno dell’aeroporto: distrutte 14 auto

Le autorità competenti hanno già avviato i rilievi tecnici per determinare se si sia trattato di un tragico incidente meccanico o di un atto doloso

Un violento rogo ha devastato uno dei parcheggi esterni dell’aeroporto Riviera del Corallo di Alghero nelle prime ore di oggi, riducendo in cenere un totale di 14 automobili. L’allarme è scattato intorno alle 4:00 del mattino, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente tra le vetture in sosta, minacciando l’intero settore.

La risposta dei soccorsi è stata immediata: i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, con l’ausilio di una squadra e un’autobotte giunte da Sassari, hanno lavorato intensamente per domare l’incendio. La tempestività delle manovre di spegnimento ha permesso di circoscrivere il fronte del fuoco, salvando decine di altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze che sono stati prontamente messi in sicurezza.

Sul luogo del disastro sono intervenuti anche i Carabinieri, che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e regolare il traffico aeroportuale. Sebbene i danni materiali siano ingenti, fortunatamente non si segnalano persone ferite o intossicate. Resta ancora da stabilire la natura dell’incendio; le autorità competenti hanno già avviato i rilievi tecnici per determinare se si sia trattato di un tragico incidente meccanico o di un atto doloso.

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