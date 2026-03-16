Lavori sulla Ss 131, avviata la posa di 10 travi all’altezza di Nuraminis

I lavori per il potenziamento della Statale 131 “Carlo Felice” entrano in una fase cruciale nel territorio di Nuraminis. Presso la località Villagreca, l’Anas ha dato il via al montaggio delle imponenti travi che sosterranno il nuovo ponte sul Rio Suesu. Si tratta di un’operazione tecnica complessa che prevede il posizionamento, tramite gru speciali, di dieci blocchi d’acciaio e cemento dal peso individuale di oltre 62 tonnellate. Questa fase, che segue la deviazione del canale idrico sottostante, si concluderà entro mercoledì 18 marzo.

Proprio per la notte di mercoledì, sono stati pianificati anche interventi di manutenzione del manto stradale sulla complanare verso Cagliari. Per ridurre l’impatto sul traffico, il cantiere sarà attivo esclusivamente tra le 20:00 e le 6:00 del mattino successivo. Durante queste ore, la circolazione sarà interrotta tra il km 33,500 e il km 27,285: gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente a Serrenti e seguire le deviazioni sulle provinciali 54 e 56.

L’opera complessiva, che mira all’ammodernamento di un segmento di 10 chilometri della principale arteria sarda, ha richiesto un investimento totale di circa 65 milioni di euro. Se il cronoprogramma verrà rispettato, l’intero tratto rinnovato sarà completamente fruibile entro la stagione estiva del 2026.

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