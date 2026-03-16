Guerra in Medio Oriente, Nicola Urru crea una scultura di sabbia a Platamona

Un nuovo, potente monito contro i conflitti globali emerge dalle dune della spiaggia di Platamona, nel litorale sassarese. L’artista sardo Nicola Urru ha dato vita a una monumentale scultura di sabbia intitolata “Ancora guerra”, un maxi altorilievo che cattura le tensioni geopolitiche dei nostri tempi.

L’opera mette a stretto confronto i volti di Donald Trump, incorniciato dalla bandiera statunitense, e dell’ayatollah Ali Khamenei. Al centro della composizione, quasi a rappresentare il fulcro dello scontro, risaltano la sagoma geografica dell’Iran e la Stella di David, simbolo della bandiera d’Israele. Attraverso la fragilità e la malleabilità della sabbia, Urru lancia un messaggio visivo immediato, invitando l’umanità a riflettere sui rischi di un’escalation bellica senza fine.

“La guerra è spesso il risultato di un’astrazione: quando smettiamo di vedere l’altro come un individuo – con le sue paure, i suoi affetti e la sua vulnerabilità — e iniziamo a vederlo come un simbolo, un confine o un’ideologia. Il conflitto nasce dove finisce l’immaginazione, ovvero quando non riusciamo più a proiettare su chi ci sta di fronte la nostra stessa umanità”, dichiara l’artista.

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