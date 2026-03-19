Cagliari, storica scoperta al colle Sant’Elia: emergono due nuraghi

Il primo sarebbe un protonuraghe risalente al periodo tra il XV e il XIV secolo a.C, il secondo risalirebbe all'Età del Bronzo recente (1300 a.C)

Una scoperta archeologica di portata storica promette di rivoluzionare la narrazione delle origini di Cagliari: due nuraghi, rimasti nell’ombra per millenni sul colle di Sant’Elia, sono stati identificati e studiati dal team composto da Giovanni Ugas, Raimondo Zucca, Carla Deplano e Nicola Sanna. Le strutture, pur essendo sempre state presenti sul sito, erano letteralmente sparite alla vista poiché inglobate nelle recinzioni di un’area militare e celate da una fitta vegetazione spontanea.

Il primo edificio individuato è un protonuraghe, la cui costruzione risalirebbe a un periodo compreso tra il XV e il XIV secolo a.C., testimoniando una frequentazione del colle molto più antica di quanto precedentemente ipotizzato.

Il secondo, risalente all’Età del Bronzo recente (1300-1200 a.C.), presenta una particolarità affascinante: è stato riutilizzato in epoca moderna dalla Marina Militare come torretta di avvistamento, posizionato strategicamente all’intersezione di due mura di cinta e ancora dotato di gradini in pietra originali che ne permettono la risalita.

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