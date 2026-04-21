Dermatite nodulare bovina: ispezioni della Asl nei focolai del Sud Sardegna

Il Servizio Veterinario della ASL di Cagliari ha intensificato le attività di sorveglianza sanitaria in seguito al ritrovamento di due focolai di Dermatite nodulare contagiosa (LSD) nei territori di Muravera e Villaputzu. L’allerta, scattata già dalla scorsa settimana, ha attivato una serie di controlli clinici sistematici in tutti gli allevamenti bovini situati nelle aree limitrofe e all’interno della zona soggetta a restrizione.

Secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria, le ispezioni condotte finora dai veterinari non hanno evidenziato ulteriori segni clinici compatibili con la patologia. Un dato rassicurante che, al momento, circoscrive l’emergenza ai soli due casi iniziali. La Dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale che colpisce i bovini e si trasmette principalmente attraverso vettori come insetti ematofagi, rendendo fondamentale il controllo del territorio per evitarne la diffusione.

“Il Servizio Veterinario segue con particolare attenzione l’evoluzione del quadro epidemiologico — si legge nella nota ufficiale della ASL — e assicura un monitoraggio costante della situazione”. Le autorità sanitarie resteranno impegnate nelle verifiche sul campo anche nei prossimi giorni, riservandosi di fornire aggiornamenti tempestivi qualora i dati epidemiologici dovessero subire variazioni. Per ora, la parola d’ordine resta sorveglianza attiva per tutelare il patrimonio zootecnico del Sarrabus.

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