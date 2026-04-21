Cagliari, Cremonese e Lecce rosicchiano un punto: il margine ora è di 5 lunghezze

Un punto a testa per Lecce e Cremonese che accorciano sul Cagliari (sconfitto a Milano): il margine ora è di 5 punti a 5 giornate dal termine

Cagliari, Cremonese e Lecce rosicchiano un punto: il margine ora è di...

Si è conclusa con il pareggio per 1-1 tra Lecce e Fiorentina la 33a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Salentini e viola che non si fanno male a vicenda e si spartiscono un punto per parte, con la squadra di Eusebio Di Francesco che resta attaccato alla Cremonese (pareggio per 0-0 contro il Torino).

Nella corsa alla permanenza nella massima serie italiana il Cagliari perde un punto rispetto alle due inseguitrici, causa la sconfitta per 3-0 a Milano contro l’Inter e il punto guadagnato da grigiorossi e giallorossi. La classifica ora vede i rossoblù a sole 5 lunghezze di vantaggio, stazionando in quintultima posizione di classifica, a 5 giornate dal termine.

Nella 34a giornata il Cagliari tornerà tra le mura amiche della Unipol Domus nel match tutt’altro che semplice contro l’Atalanta; la Cremonese, invece, sarà impegnata al Maradona contro il Napoli mentre il Lecce sarà ospite del Verona in un altro scontro diretto per la salvezza.

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