Dramma a Sant’Efisio, chi è la vittima: Sarroch piange Elena Siddi

Elena Siddi, 55 anni di Sarroch, ha perso la vita per un malore a Cagliari poco prima della Festa di Sant'Efisio: con suo marito erano da sempre impegnati nella sfilata per il Santo

Si chiamava Elena Siddi, 55 anni originaria di Sarroch, la donna colta da un malore fatale mentre si apprestava a sfilare per la Festa di Sant’Efisio.

L’episodio si è verificato in via Santa Margherita, a pochi passi da Piazza Yenne. La donna si trovava in auto insieme al marito e, secondo quanto ricostruito, la 55enne è stata colta dal malore improvviso.

I primi tentativi di rianimazione sono stati effettuati dagli operatori della Protezione civile, seguiti dall’arrivo di due ambulanze medicalizzate e di un mezzo dell’Areus. Le manovre salvavita sono proseguite per oltre tre quarti d’ora, ma nonostante gli sforzi del personale sanitario, per la donna non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha rapidamente scosso i presenti e l’intera comunità di Sarroch, dove Elena era molto conosciuta e stimata, trasformando una giornata di festa in un momento di profondo dolore. Insieme a suo marito, Matteo Etzi, era una presenza fissa alle celebrazioni del Santo. E proprio Etzi era stato protagonista di un video sui social condiviso dal Comune di Sarroch, in cui presentava i suoi buoi pronti a partecipare alla sfilata. Per lui e la sua famiglia una pioggia di condoglianze.

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