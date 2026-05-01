Tragedia nel giorno di Sant’Efisio: 55enne stroncata da un malore prima della sfilata

Il clima di festa che tradizionalmente avvolge Cagliari nella mattina del 1° maggio è stato squarciato da una notizia drammatica. Una 55enne, Elena Siddi, residente a Sarroch, è deceduta a causa di un arresto cardiaco improvviso proprio nei momenti che precedono l’inizio della sfilata per il martire guerriero.

La tragedia si è consumata in pochi attimi, nel cuore dei preparativi per la 370ª edizione della festa. La donna, vestita con l’abito tradizionale, si accingeva a salire a bordo di una delle traccas, i carri addobbati che aprono la sfilata, pronta a onorare il voto al Santo insieme al marito, pilastro del gruppo folkloristico locale.

Il malore l’ha colpita mentre si trovava tra i vicoli di Cagliari, in quell’atmosfera di attesa carica di devozione. Nonostante il dispositivo di sicurezza sanitaria fosse già pienamente operativo lungo tutto il percorso, l’intervento dei sanitari del 118 non è bastato a salvarle la vita. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma l’infarto si è rivelato fatale.

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