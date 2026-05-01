Cagliari, controlli in piazza del Carmine: 4 allontanamenti e una denuncia

Intervento dei Carabinieri nella serata del 30 aprile in Piazza del Carmine a Cagliari, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone in evidente stato di alterazione psicofisica.

La segnalazione, giunta al Numero Unico di Emergenza 112, ha portato sul posto i militari della Stazione di Cagliari Villanova insieme alla Sezione Radiomobile di Cagliari. Una volta effettuati i controlli, le pattuglie hanno accertato che non si erano verificate aggressioni ai danni del cittadino che aveva richiesto l’intervento.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 10 persone presenti nell’area. Di queste, 4 sono risultate in posizione irregolare rispetto alle disposizioni vigenti nella zona a tutela rafforzata, istituita per garantire sicurezza e decoro urbano.

Per 3 soggetti – una 36enne residente in Gallura, un 61enne senza fissa dimora e un 40enne di Sestu – è stato disposto l’allontanamento immediato per violazione delle prescrizioni prefettizie.

Più grave la posizione di una 44enne residente a Decimomannu, anch’essa allontanata dalla piazza e denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per aver violato un foglio di via obbligatorio dal comune di Cagliari.

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