Una bombola di gas è esplosa in una casa di via Mazzini, a Ollolai, dove erano presenti tre persone della famiglia, due delle quali sono rimaste ferite. Si tratta di due fratelli: uno ha riportato ustioni al volto e alla testa, l’altro una lesione al capo per un mattone caduto dal soffitto a seguito della deflagrazione. Entrambi sono stati trasportati dal 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Sotto chock ma fortunatamente illesa l’anziana madre. L’incendio è stato spento dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un rilascio di gas da una bombola che, con una stufetta accesa a poca distanza, ha innescato esplosione e incendio.