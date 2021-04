Continua a crescere il numero dei contagi a Uri, nel Sassarese, e la sindaca prolunga fino al 20 aprile la zona rossa che in Sardegna coinvolge 12 Comuni.

“Il numero dei contagi continua salire, oggi in totale sono 129 i soggetti colpiti da questo virus, e 169 sono in quarantena fiduciaria” spiega la prima cittadina, Lucia Cirroni. “Ho ricevuto le nuove direttive dall’Istituto di Igiene che raccomanda la proroga dell’ordinanza per non meno di 15 giorni, quindi continueremo a restare in ‘zona rossa’ fino al 20 aprile”, continua la sindaca.

“Nel frattempo effettueremo lo screening alla popolazione e ci adopereremo, grazie alla collaborazione dei medici, del farmacista e di tutte le associazioni necessarie, per la realizzazione della campagna vaccinale dei soggetti fragili”.

I comuni dell’Isola in lockdown sono Bultei, Soleminis, Burcei, Villa S. Pietro, Donori Samugheo, Sindia, Gavoi, Golfo Aranci, Bono, Uri e Pozzomaggiore.