Durante la scorsa notte sono arrivate al 113 diverse segnalazioni per aver notato un individuo entrare nella sua abitazione con alcuni agnellini e poco dopo aver sentito il loro belato straziante.

Immediatamente giunti sul posto, a Pirri, i poliziotti hanno raggiunto e identificato il padrone di casa, un 80enne, il quale all’interno del seminterrato aveva allestito un vero e proprio macello abusivo. Appese al soffitto del locale sono state trovate appese 9 carcasse di agnelli, già scuoiati e ancora sanguinanti.

In uno stanzino adiacente era sistemata una bacinella contenente le interiora degli ovini. I poliziotti hanno chiesto l’intervento del Veterinario dell’Asl, per lo smaltimento delle carcasse. L’uomo è stato denunciato per i reati di uccisione di animale e macellazione clandestina.