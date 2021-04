Corse speciali del Ctm a Cagliari nei giorni di Pasqua e Pasquetta. previste le linee circolari: “I” (Interna), “E” (Esterna), “L” (Litoranea).

Il giorno del Lunedì dell’Angelo sarà attiva anche la linea 9. Le circolari interne I avranno come capolinea piazza Matteotti: per la “rossa” prima corsa del mattino alle 7, ultima alle 12.10. Si riparte dal pomeriggio alle 16 sino alle 21.50 sempre con frequenza di 40 minuti. Per la I nera prima corsa alle 7.20, ultima alle 11.50. Nel pomeriggio si parte alle 16.20 e si chiude alle 22.10.

Le circolari esterne nera e rossa collegheranno la città anche con i centri dell’hinterland (Quartu, Quartucciu, Selargius e Monserrato). La litoranea invece, con partenza da via della Pineta a Cagliari, raggiungerà le fermate del lungomare sino a Flumini di Quartu.

Il giorno di Pasquetta, oltre alle Circolari, è attiva anche la linea 9 con collegamento da Decimo a Cagliari e viceversa con frequenza di circa un’ora.