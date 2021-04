Con una dura nota la Fials denuncia gravi disagi nella gestione dell’emergenza Covid al Santissima Trinità di Cagliari.

“Ennesimo grido d’aiuto che proviene dal SS.Trinita di Cagliari dove i posti in degenza in diversi reparti sono finiti, due per tutti : rianimazione ed infettivi, dove il personale si trova ad essere ridotto all’osso – scrive Giampaolo Cugliara – Motivo di questo disagio è dovuto ad una totale distrazione di infermieri ed oss che sono stati sottratti dai reparti par essere adibiti alle vaccinazioni ed agli scali aeroportuali sacrificando palesemente l’assistenza”.

“Secondo la Fials ancora una volta si evidenzia la cattiva gestione organizzativa in cui versano gli ospedali Covid a Cagliari e a tal riguardo riteniamo imprescindibile una risolutiva presa di posizione del governo Regionale”, conclude Cugliara.