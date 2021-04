Nomadi, primo raduno virtuale per il nuovo album

L’ascolto del nuovo album di inediti dei Nomadi, in uscita venerdì 23 aprile, sarà anticipato nel primo raduno virtuale della band.

Per mantenere la grande tradizione che li contraddistingue, con raduni oceanici a Novellara ricordando il compianto Augusto Daolio, i Nomadi hanno organizzato un brindisi, stavolta virtuale, con i loro fan più affezionati. Chi ordinerà l’album prima del 21 aprile potrà inviare una mail all’indirizzo nomadi@nomadi.it e riceverà un invito all’evento virtuale, fissato per il giorno successivo, nel corso del quale si ascolteranno in anteprima tutte le canzoni del nuovo lavoro discografico ‘Solo Esseri Umani’.

Valori, amore e vita sono le tre parole chiave del nuovo album di inediti, pubblicato su etichetta BMG in formato Vinile, CD e Digital Download, che prende il nome dal singolo ‘Solo esseri umani’, cantato insieme all’amico storico della band, Enzo Iacchetti.