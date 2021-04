La positività al Covid-19 del portiere rossoblù Alessio Cragno, il club rossoblù ha deciso di far eseguire i test a tutti i membri del Cagliari Calcio e i tamponi sono risultati negativi.

La situazione resta da monitorare giorno dopo giorno, ma per ora il club , già segnato quest’anno da diversi stop per Covid, tira un sospiro di sollievo.

Il caso del portiere è verosimilmente da ricondurre al focolaio che ha coinvolto giocatori e staff della Nazionale.

Proprio per evitare possibili contagi per Cragno, una volta tornato in Sardegna, era stato seguito un particolare percorso precauzionale al fine di evitare contatti con gli altri componenti della squadra.