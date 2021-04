E’ stato presentato stamani a Guspini (Su), nella sede del Gal Linas Campidano (e in videoconferenza), l’avvio del progetto di riconoscimento del Distretto Rurale del “Linas Campidano”, che comprende i Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini ,Villacidro e il Gal Linas Campidano, soggetto capofila , con l’assistenza tecnica dell’Agenzia Laore. “Si tratta – ha detto Mariella Amisani, presidente del gal Monte LInas – di un percorso di integrazione fra i prodotti della terra, la cultura e il turismo per far crescere l’economia del nostro territorio. Il distretto rappresenta infatti un’occasione di programmazione e sviluppo del territorio dal basso e in modo inclusivo. Consente di fare rete con tutti i soggetti, economici, sociali e istituzionali, del territorio” “E’ un sistema produttivo locale costituito da imprese agricole, non agricole ed enti pubblici – ha spiegato MAriagela Cambera, consigliere delegato del Comune di Guspni – , in grado di interagire tra loro attuando una politica distrettuale di diversificazione produttiva, di integrazione economica , sociale e di coesione nel rispetto della conservazione e riproduzione degli equilibri naturali ed in grado di promuovere una qualità totale territoriale, con un’adeguata vivibilità per i residenti, promuovendosi a polo d’attrazione per altre imprese ed individui”.