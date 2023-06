Al via la sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, evento cinematografico di portata internazionale, che si terrà dal 22 al 25 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula.

In mattinata si è tenuta la conferenza stampa nella Sala Anfiteatro della Regione Sardegna alla presenza dell’assessore al Turismo Gianni Chessa, la direttrice del festival Tiziana Rocca, la presidente della Giuria Claudia Gerini, e la madrina del festival Francesca Chillemi.

Con loro una schiera di big del cinema hollywoodiano e italiano: dall’attesissimo Chrisopher Walken, l’attore premio Oscar nel film “Il Cacciatore” a Dennis Quaid, Gabriele Lavia, Lodo Guenzi, Volfango De Biasi, Fausto Brizzi, Ricky Memphis, Alessandro Nivola, Daniela Melchior protagonista dell’ultimo “Fast and Furious” e Dominic West, l’applaudito attore che interpreta il principe Carlo nella serie Netflix “The Crown”.

“La promozione turistica della Sardegna passa anche attraverso le manifestazioni e gli eventi cinematografici importanti come questo – ha spiegato l’assessore del Turismo, Gianni Chessa – che abbiamo il piacere di ospitare nuovamente nella nostra Isola. Anche attraverso il cinema abbiamo la possibilità di far conoscere e apprezzare la Sardegna non solo per le sue bellezze naturali ma per le potenzialità che esprime. Il cinema – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas – rappresenta in questo senso un fondamentale strumento di valorizzazione del territorio”.

La parola passa poi alla direttrice del festival, Tiziana Rocca, che non può che dirsi “soddisfatta” della manifestazione cinematografica iniziata sei anni fa, che “ha permesso di far conoscere un’altra parte della Sardegna, quella del sud, a tanti attori e produttori di grande rilievo a livello internazionale”.

“Sono una grande affezionata del festival”, interviene la nota attrice Claudia Gerini. “Lo vedo ogni anno crescere, quindi sono molto molto orgogliosa di questa realtà. Quest’anno ho avuto un compito ‘difficile’: ho visto dei cortometraggi e devo dire tutti di grandissima qualità con grande interesse per le tematiche sociali, alcune più leggere altre più profonde. Ho visto un interessantissimo gruppo creativo. Darei una menzione comunque a tutti – continua Gerini -, ma c’è qualcuno che si è distinto per la qualità cinematografica. Ringrazio questo bellissimo festival per promuovere professionalità più giovani che saranno i registi di oggi ma con lungo raggio anche nel futuro. Sono molto felice di essere qui, sarò una presidentessa integerrima”.

Su una cosa sono concordi gli interpreti di quest’anno: presentare l’anteprima dei loro film al Forte Village di Pula “è qualcosa del tutto inusuale”, dice per primo il regista Fausto Brizzi che spiega: “Qui abbiamo l’opportunità di farlo di fronte a un pubblico reale, in maniera diversa da come avviene a Roma”. Dello stesso avviso anche Volfango De Biasi, regista della commedia italiana appena uscita nelle sale “Un matrimonio mostruoso”.

Per il noto attore Ricky Memphis “la Sardegna è una terra meravigliosa che amo da sempre” così come per la madrina del festival Francesca Chillemi, di origini siciliane che commenta: “Ogni volta che metto piede su un’altra isola mi riempio di energia, conoscevo la Sardegna ma non questa parte e per questo sono molto felice di prendere parte a questo progetto”.

Tra i giovani interpreti c’è anche Lodo Guenzi, più volte nell’Isola per i suoi tour con Lo Stato Sociale. Oggi però presenzia la conferenza stampa in veste di attore nel film “Oggi è un altro giorno” diretto da Pupi Avati: “Torno dopo cinque anni a Pula, dove ho suonato in una situazione un po’ strana: ero a un festival e mi trovavo circondato da body builder, oggi mi sento molto più tranquillo qui con voi”, commenta scherzosamente.

Con un messaggio istituzionale arrivano anche le congratulazioni della ministra del Turismo Daniela Santanché, che parla di “grande opportunità per l’Isola” oltre a riconsocere “il grande valore del cinema sia internazionale ma anche italiano in una manifestazione come questa”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it