Manuela Murgia, fiaccolata tra fiori e cartelloni | Fotogallery

Una fiaccolata per chiedere verità, giustizia e non dimenticare. A trent’anni dalla misteriosa morte di Manuela Murgia, la giovane trovata senza vita nel 1995 presso il canyon di Tuvixeddu, familiari, amici e cittadini si sono ritrovati ieri sera in un corteo silenzioso e carico di emozione.

La marcia è partita proprio dalla casa della ragazza e ha ripercorso il tragitto fino al luogo in cui il suo corpo fu ritrovato, allora archiviato come suicidio. Ma oggi, a distanza di tre decenni, il caso si riapre. Una nuova perizia, firmata dal medico legale Roberto Demontis, mette infatti in discussione la ricostruzione ufficiale: non più un gesto estremo, ma l’ombra di un possibile omicidio. Le immagini della fiaccolata nella nostra Fotogallery:

