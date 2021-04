E’ annegato in 80 centimetri d’acqua, dopo essere caduto dentro la piscina. E’ morto così il bimbo ucraino di tre anni e mezzo ospite insieme alla famiglia al matrimonio tra un sardo ed ragazza ucraina, celebrato da un sacerdote ortodosso. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Quartu il bambino era in cucina, distante una decina di metri dalla piscina, e sarebbe sfuggito al controllo dei presenti. E’ stato un attimo. E’ ipotizzabile che sia corso verso la piscina e sia cascato dentro, annegando in meno di un metro d’acqua. Erano otto le presone presenti nella villa di Flumini di Quartu dov’è stato celebrato stamani il matrimonio religioso tra il padrone di casa e la ragazza ucraina che aveva come ospiti il sacerdote e una famiglia di amici.

Il bimbo, che era in compagnia del fratellino di sei anni, sarebbe sfuggito per pochi istanti al controllo degli adulti che non vedendolo lo hanno cercato e trovato privo di sensi all’interno della piccola piscina. Inutile l’intervento del personale del 118. Sul posto i Carabinieri di Quartu e il medico legale per la ricostruzione dell’accaduto.