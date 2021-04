“La Ats Sardegna comunica che per motivi legati all’indisponibilità dei vaccini, tutte le prenotazioni delle seconde dosi da somministrare domani martedì 13 Aprile sono spostate a venerdì 16 alla stessa ora.

Quelle previste per mercoledì 14 Aprile sono spostate a sabato 17 alla stessa ora. L’appuntamento delle seconde dosi è allo stesso orario in cui è stata effettuata la prima dose”. Questo quanto si legge in una nota che non specifica il tipo di vaccino mancante.