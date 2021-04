Sabato pomeriggio, i Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Sassari sono intervenuti in via Sorso, in un circolo privato, ed hanno multato tutti i tredici avventori presenti. Inoltre, per il circolo, e’ stata applicata la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni Carabinieri di Bonorva (Ss) ieri hanno sanzionato dieci persone, controllate nel corso dei servizi volti al contenimento della pandemia da Covid 19, sorpresi in assembramento in una strada del paese.

E sempre ieri una pattuglia della stazione di Padria ha multato 5 persone in località “Mariani”, sorprese all’interno di una casa colonica intenti a fare uno spuntino. Sempre a Padria, il domenica, i Carabinieri del paese hanno sanzionato un uomo che sostava nei pressi di un esercizio pubblico senza indossare la mascherina. Per tutti i trasgressori è stata applicata una sanzione da 400 euro.