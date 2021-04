Picco di contagi da nuovo Coronavirus a Olbia. Lo dichiara il sindaco, Settimo Nizzi, durante una conferenza stampa. “Olbia raggiunge la quota record di 429 positivi, circa mille in quarantena e un aumento di ricoveri, con un’età media dei contagiati sensibilmente ridotta, anche a fronte dei vaccini ai più anziani, sebbene la maggior parte degli interessati siano asintomatici”.

Su anche i ricoveri. “I posti letto per le situazioni più serie sono praticamente esauriti, stiamo trasferendo molti pazienti a Sassari e Alghero. E’ il culmine di una ondata epidemica, siamo convinti che i numeri caleranno nei prossimi giorni – assicura – ma chiediamo ai cittadini massima prudenza e massimo rispetto delle norme”. Il sindaco Nizzi vorrebbe chiudere le scuole ma “l’amministrazione non può agire in senso riduttivo rispetto alle prescrizioni nazionali, questo prescrive chiaramente il nuovo decreto legge del premier Mario Draghi”.

Scarseggiano anche i vaccini. “Purtroppo mancano i vaccini per le persone che per particolari problemi non possono ricevere quello AstraZeneca, di cui invece abbiamo disponibilità e che è assolutamente sicuro”.

Insomma, prosegue il primo cittadino, “chiediamo a tutti di resistere, di rispettare le regole del distanziamento e di non cercare di fare il vaccino prima del consentito”.

Leggi anche: