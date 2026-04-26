Cagliari-Atalanta, Pisacane: “Serve attenzione e concretezza”

Alla vigilia di Cagliari-Atalanta in programma lunedì 27 aprile alle 18.30 all’Unipol Domus, l’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, analizza il momento della squadra e le insidie della gara.

L’avversario. “Dobbiamo aspettarci la migliore Atalanta di Palladino. Una squadra più matura rispetto all’andata, con tante soluzioni e ambizioni europee. Noi sappiamo di avere il destino nelle nostre mani, i punti adesso pesano tantissimo”.

Le scelte offensive. Pisacane si sofferma su Sebastiano Esposito: “È un attaccante che sa sacrificarsi e stare dentro al gioco. Abbiamo recuperato quasi tutti e cercheremo le migliori soluzioni, valutando condizione e piano gara”. Restano indisponibili Leonardo Pavoletti, Luca Mazzitelli, Ryiad Idrissi e Mattia Felici.

I singoli. Spazio anche al caso Kılıçsoy: “Arriva da un altro Paese e con una cultura molto diversa dalla nostra, l’abbiamo coccolato perché aveva bisogno del nostro affetto e del sostegno di tutto l’ambiente, indipendentemente dal fatto di farlo giocare o meno. Deve fare uno step significativo, non dal punto di vista tecnico ma sotto altri aspetti. In questa settimana ha spinto di più, quindi il messaggio è arrivato. Deve mettere maggiore intensità negli allenamenti. Ha vissuto un momento di grande entusiasmo e poi un calo di condizione, complice anche il Ramadan. Gli abbiamo fatto svolgere lavori individuali e sta migliorando fisicamente”. Su Zappa: “Si è guadagnato la stima di tutti, è a disposizione e può darci una mano”. E su Dossena: “Ha avuto un periodo di inattività, ma è un’alternativa importante insieme a Yerry Mina. Anche il giovane Rodriguez sta crescendo bene”.

La chiave. Pisacane individua un aspetto su cui lavorare: “I gol subiti a inizio partita o di ripresa sono spesso una questione mentale. Non è un problema fisico: non abbiamo avuto segnali come crampi o infortuni ripetuti. Serve maggiore concentrazione nei momenti chiave”.

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