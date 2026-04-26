Cagliari, disabile lasciato a terra in aeroporto: il caso in Consiglio regionale

Un caso che solleva polemiche sul tema dei diritti e dell’assistenza ai passeggeri con disabilità arriva dall’Aeroporto di Cagliari Elmas, dove un cittadino sardo con gravi difficoltà motorie sarebbe stato impossibilitato a partire per Roma nonostante avesse presentato tutta la documentazione richiesta.

A denunciare l’episodio è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Meloni, che ha presentato un’interrogazione urgente all’assessora ai Trasporti Barbara Manca per fare piena luce sulla vicenda.

Secondo quanto riferito, lo scorso 20 settembre la persona sarebbe stata costretta ad attendere in condizioni di forte disagio, senza poter partire e quindi senza la possibilità di raggiungere un importante appuntamento, anche legato a cure. L’uomo si era presentato al banco della Sala Amica dell’aeroporto di Elmas insieme alla propria accompagnatrice, ma gli è stato contestato l’ingombro della carrozzina. Da qui la comunicazione di non poter procedere all’imbarco e il successivo trasferimento su una carrozzina rigida considerata però inadeguata alle sue condizioni fisiche.

A rendere ancora più pesante la situazione, secondo il consigliere, sarebbe stata la mancanza di riscontri successivi. Un reclamo inviato via PEC già a settembre non avrebbe ricevuto risposta né dalla compagnia aerea né dagli uffici regionali. “Non si tratta solo di un danno economico, ma di una vicenda grave dal punto di vista umano e civile” dice Meloni. “Un cittadino fragile lasciato senza risposte”.

Meloni punta il dito contro quella che definisce una distanza tra dichiarazioni e realtà: “L’inclusione non si misura con gli slogan, ma con i fatti. La continuità territoriale non è una concessione benevola: è un diritto dei sardi e lo è ancor di più per chi convive ogni giorno con una disabilità”.

Da qui la richiesta alla Regione di chiarire quanto accaduto e di introdurre misure concrete per evitare il ripetersi di episodi simili. “Nessun cittadino deve sentirsi abbandonato, nessuna persona con disabilità deve essere trattata come un problema” conclude Meloni.

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