Lite violenta a Uta, tre arresti: un uomo ferito con un fucile da sub

Serata di tensione a Uta, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto delle Stazioni di Uta e Vallermosa, sono intervenuti per sedare una violenta lite tra tre uomini.

I tre, di età compresa tra i 45 e i 50 anni, tutti residenti nell’hinterland cagliaritano e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di rissa aggravata. Per uno di loro è scattata anche l’accusa di tentato omicidio.

Durante la colluttazione, scaturita per futili motivi, uno dei coinvolti avrebbe sparato con un fucile subacqueo contro un 50enne presente sul posto, risultato estraneo alla rissa. L’uomo è stato colpito a un braccio, riportando lesioni non gravi.

All’arrivo dei militari, la situazione era ancora molto tesa. Gli operatori sono riusciti con difficoltà a separare i contendenti e a riportare la calma. Durante le perquisizioni, due dei fermati sono stati trovati in possesso di coltelli, mentre è stato sequestrato anche il fucile utilizzato per il ferimento.

Tutti e tre gli uomini, dopo essere stati medicati dal personale del 118 per ferite lievi riportate nella lite, sono stati condotti in caserma e dichiarati in arresto. Successivamente sono stati trasferiti nella casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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