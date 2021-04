“Un arcipelago senza plastica”, gruppo di volontari accomunati dall’amore per l’ambiente, tornano in campo per lottare in difesa del mare e delle coste intorno all’Isola de La Maddalena.

Obiettivo: raccogliere la plastica presente lungo le spiagge e nel territorio dell’arcipelago a nordest della Sardegna. Come scrivono gli stessi fondatori su Facebook, all’iniziativa che si terrà il 1° maggio parteciperanno oltre 100 iscritti e 20 natanti, sparsi su tutto il territorio nazionale. “La giornata ambientale, che a questo punto potrebbe interessare quasi tutte le isole dell’arcipelago di La Maddalena, è organizzata dall’Ente Parco e dal Comune di La Maddalena”, si legge nel post su Facebook. “E’ prevista la partecipazione della Guardia Costiera e si attende la conferma della Marina Militare Italiana”.

“In totale sono state raccolte oltre 60 tonnellate di rifiuti di ogni genere”, sottolineano prima di dare appuntamento a chi vorrà unirsi nella battaglia.