Tre persone sono rimaste uccise e almeno altre due sono gravemente ferite a seguito di una sparatoria avvenuta in un locale di Kenosha County, nel Wisconsin.

A riportare la notizia è l’emittente americana CNN, precisando che, secondo fonti della polizia, il sospetto tiratore sarebbe ancora a piede libero.

At least 3 people are dead and 2 others have serious injuries after a man opens fire at The Somers House, a bar/restaurant in Kenosha, per Sheriff’s Dept. The suspect is still on the run. Details on @nbcchicago this morning. pic.twitter.com/WNsCB1CL43

