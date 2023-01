Due giorni fa, abbiamo pubblicato una news dedicata ad un fatto di cronaca che ha visto l’arresto di un insegnante di scuola media: avrebbe molestato una allieva. Il caso è ancora al vaglio delle forze dell’ordine per comprendere l’accaduto e verrà definito nei prossimi giorni.

Nell’articolo era riportato erroneamente il nome di un istituto. Come riferito dalla dirigente scolastica, il docente in questione non insegna nella scuola e l’istituto stesso non è coinvolto nella vicenda.

L’articolo è leggibile, con la rettifica, QUI (clicca e leggi).