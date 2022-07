Una giovane mamma di origini sarde è morta in un incidente stradale in Abruzzo. La donna, Vanessa Carta di 31 anni, stava percorrendo la Statale 83, tra Pescina e Venere, su una Fiat Panda guidata dal marito insieme al figlio di tre mesi quando l’auto è uscita di strada finendo contro un muro. Vanessa Carta è morta sul colpo, mentre il marito e il bambino sono stati soccorsi e portati in ospedale dal 118.

Alla base dell’incidente potrebbe esserci stato un colpo di sonno. Intanto la Procura locale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, iscrivendo sul registro degli indagati il marito della donna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it