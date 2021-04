Il Sindaco di Iglesias Mauro Usai, tenuto conto dell’evolversi della situazione sanitaria, dopo le interlocuzioni con gli Istituti Scolastici e con la Sanità territoriale, tramite ordinanza dispone la chiusura, in via precauzionale ed eccezionale, fino al 1° maggio, della Scuola Media sita in Via Isonzo n.1.

Inoltre, con una seconda ordinanza, il Sindaco, per le stesse motivazioni, dispone la chiusura precauzionale ed eccezionale dal 22 aprile al 2 maggio della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria “G. Deledda”, plesso Reg. Palmari, facenti parte dell’Istituto Comprensivo P. Allori.