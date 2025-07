Cagliari, lite in viale La Plaia finisce a coltellate: ferito un uomo

Violenza nella zona di viale La Plaia, a Cagliari. Nel pomeriggio di oggi, una lite scoppiata all’interno delle case abbandonate nei pressi dei parcheggi di fronte al centro commerciale è degenerata in un accoltellamento.

Un uomo ha riportato una ferita da taglio al braccio: è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari, ad aggredire l’uomo sarebbe stata una donna, che è stata identificata e accompagnata in Questura per gli accertamenti del caso.

Le indagini sono in corso per chiarire i motivi alla base dell’alterco e definire le responsabilità. L’area in questione, più volte al centro di segnalazioni per degrado e insicurezza, torna così sotto i riflettori.

