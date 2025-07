La settimana di Cagliaripad, le principali notizie in Sardegna

Dall'emergenza Dermatite bovina al divieto di balneazione al Poetto: ecco cosa è successo questa settimana in Sardegna

Regione. Missione europea per la presidente Alessandra Todde, che a Bruxelles ha incontrato il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, e il commissario europeo dei trasporti Apostolos Tzitzikostas. Tanti i temi trattati, ma per quanto riguarda la Sardegna il punto focale è stato il nodo trasporti.

Intanto tiene banco la questione Dermatite bovina, con colloqui serrati tra la Regione, il Ministero della Salute e l’Europa. L’assessore Armando Bartolazzi ha chiesto un piano che comprenda vaccinazioni a tappeto e abbattimenti mirati ai soli capi malati. Ma essendo un’emergenza nazionale, a decidere sarà il Governo.

Cagliari. Divieto di balneazione al Poetto. Secondo recenti analisi dell’Arpas, i livelli d’inquinamento sono sopra la norma e il sindaco Massimo Zedda ha dovuto emettere un’ordinanza che sta creando non poche polemiche.

In Consiglio comunale invece, unanime la presa di posizione contro la lentezza dei lavori per la metropolitana leggera. Il consigliere di Fratelli d’Italia Pierluigi Mannino ha sollecitato l’amministrazione a chiedere conto all’Arst dei tempi per la conclusione dell’opera, al momento ancora molto incerti.

Cronaca. Shock a Orune per l’omicidio del 30enne Luigi Contena, figlio di Pietro Contena, l’uomo arrestato a maggio nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Luca Goddi. Non si escludono i motivi di ritorsione.

A Sennori un accoltellamento ha sconvolto il paese durante la festa di San Giovanni. Gravissimo un ragazzo, mentre la manifestazione che stava ravvivando l’estate del territorio è stata cancellata.

Drammatica esplosione a Sassari, dove una fuga di gas a rischiato di causare una strage. Miracolosamente vivo, anche se grave, l’uomo estratto all’interno dell’appartamento.

Sport. Vola Dalia Kaddari, protagonista con la Nazionale italiana di atletica leggera del primo posto agli Europei. Applausi anche per Lorenzo Patta, sfortunato nella sua gara ma autore di un gesto stoico sottolineato dai vertici del movimento atletico azzurro.

Successo sardo anche al Palio di Siena, dove l’ormai leggendario fantino Giovanni Atzeni detto “Tittia” ha conquistato la corsa equestre.

Il Cagliari Calcio ha presentato il nuovo allenatore Fabio Pisacane e il nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi. I due hanno promesso una squadra giovane e coraggiosa, per un progetto solido tecnicamente e sostenibile economicamente. Lascia invece il club Antoine Makoumbou, passato al Samsunspor in Turchia.

Spettacolo. Visita al canile di Olbia per Elisabetta Canalis. La nota showgirl ha fatto visita a un rifugio che sostiene da tempo e ha invitato i suoi follower alle adozioni.

