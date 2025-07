Cagliari, Zortea: “Felice qui, ma mi sento pronto per il salto in una big”

Intervistato da SkySport, l'esterno del Cagliari ha ammesso che spera di approdare in una big, pur dicendosi felice di un'eventuale permanenza in Sardegna

Intervistato da Sky Sport, Nadir Zortea ha parlato del suo futuro che appare sempre più lontano dal Cagliari. L’esterno infatti ha diverse richieste tra le squadre che fanno l’Europa, in particolare dalla Roma di Gasperini, e non nasconde le sue ambizioni.

“Al momento sono un giocatore del Cagliari, finché nessuno si fa avanti sono contento di essere qui” ha spiegato Zortea. “Il mercato è appena iniziato e la società farà le sue valutazioni in base alle richieste, poi ne parleremo insieme. Nella mia carriera ho sempre fatto uno step in più ogni anno. Mi ritengo pronto per un salto l’anno prossimo, se ci fosse la possibilità”.

