La Sardegna rimarrà in zona rossa per 15 giorni, questo è quanto stabilito dall’ordinanza emanata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza.

L’isola quindi – “ferma restando la possibilità di una nuova classificazione” – rischia di restare nella fascia con le misure più restrittive almeno sino al 10 maggio, per una declassazione l’unica possibilità per la regione di poter anticipare il ritorno in fascia arancione è quella di mantenere sotto controllo la curva epidemiologica.