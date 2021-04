La nona edizione del Rally di Sardegna, in programma la prima settimana di giugno, è stata rinviata. Lo comunica “con rammarico” l’organizzazione a causa del Covid.

“Abbiamo ricevuto la comunicazione dell’improvvisa impennata di contagi in uno dei paesi, tappa cruciale della gara, una pioggia di rinunce a causa della cancellazione dei voli di buona parte degli atleti stranieri e una diffusa incertezza da parte degli operatori coinvolti nell’evento non più pienamente convinti di poterci supportare. Siamo dunque dovuti giungere all’amara ma inevitabile decisione di rinviare questa edizione del Rally di Sardegna”, si legge in una nota dell’organizzazione.

“Si chiude il primo atto di questa avventura però la nostra promessa è di rilanciare a breve le nuove date, in un periodo che speriamo sia più sereno per tutti”, conclude la nota dell’Organizzazione della gara che doveva disputarsi tra la Barbagia e l’Ogliastra tra il 30 maggio e il 4 giugno prossimi.