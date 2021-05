Nel pomeriggio di martedì 4 maggio, l’attenzione degli agenti di un equipaggio della Squadra Volante, transitando in via Santa Margherita, impegnati nel quotidiano controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto dei rati, è stata attirata da un’autovettura di colore blu con a bordo due uomini, di cui uno noto agli operatori di Polizia per i suoi precedenti in materia di stupefacenti. In particolare, lo stesso da qualche tempo era attenzionato dai poliziotti, i quali avevano il sospetto che eseguisse le consegne della droga “a domicilio”.

Gli agenti delle Volanti hanno quindi osservato i movimenti dei due potendo vedere che un terzo uomo, probabile acquirente di stupefacente, si è avvicinato alla loro autovettura, e dopo aver scambiato qualche parola, questi sono ripartiti in direzione dell’ex Ospedale Civile.

Insieme agli altri colleghi impegnati negli stessi servizi di prevenzione, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’auto in via Roma e a procedere ad un controllo approfondito sia del mezzo che degli occupanti. Dall’interno dell’abitacolo fuoriusciva un forte odore tipico della marjuana che ha ulteriormente confermato le intuizioni degli operatori. Inoltre, i due uomini, nel corso delle operazioni si mostravano visibilmente agitati per quanto stava accadendo.

Il fondamento dei sospetti è stato rappresentato dal ritrovamento nel vano porta ruota di scorta di due buste contenente circa 100 gr di marjuana.

Il controllo è stato esteso anche all’interno della loro dimora dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e materiale per i confezionamento.

I due cagliaritani, un 45enne ed un 50enne, entrambi con precedenti di polizia, sono stati accompagnati in questura dove sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.