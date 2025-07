Sestu, sorpreso a spacciare nella notte: arrestato un 53enne cagliaritano

L’uomo è stato colto in flagrante dai Carabinieri mentre cedeva droga a tre acquirenti: sequestrata cocaina e denaro contante

Un uomo di 53 anni, originario di Cagliari e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Stazione di Sestu dopo essere stato sorpreso mentre cedeva dosi di sostanza stupefacente a tre giovani acquirenti.

Il blitz è scattato poco dopo la mezzanotte, nell’ambito di un’attività investigativa avviata nei giorni scorsi a seguito di segnalazioni e riscontri su consumatori della zona. I militari lo hanno fermato in flagranza e, dopo la perquisizione personale, hanno esteso i controlli all’abitazione.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti diversi grammi di cocaina già confezionata in dosi, oltre a una somma di denaro in contanti, ritenuta frutto dell’attività di spaccio.

I tre acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari quali assuntori. Il 53enne è stato invece arrestato e condotto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it