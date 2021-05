Forestali e carabinieri hanno scoperto un mega raduno di negazionisti in un terreno a Cugnana, nelle campagne di Olbia, organizzato dall’associazione Alu per “discutere la garanzia di difesa dei diritti delle persone”, e sanzionano oltre 60 persone.

A scoprire l’iniziativa sono stati i militari del Corpo forestale della Stazione di Olbia, che la mattina del 5 maggio hanno fermato una famiglia lombarda appena sbarcata dal traghetto attraccato nel porto di Golfo Aranci.

La famiglia era senza certificazione relativa a tampone negativo, prevista da un’ordinanza regionale e i turisti si sono rifiutati di sottoporsi al test rapido antigenico dichiarando di volersi mettere in quarantena in una casa in aperta campagna, a Cugnana.

Nel pomeriggio di ieri i controlli della forestale a casa dei turisti milanesi ha fatto scoprire un maxi raduno di negazionisti