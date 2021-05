Il sindaco di Iglesias, su richiesta della Sanità territoriale, e tenuto conto dell’evolversi della situazione sanitaria, ha disposto con un’ordinanza la sospensione fino al prossimo 23 maggio delle attività dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, all’interno del territorio comunale, fatte salve le attività scolastiche e didattiche a distanza.

Inoltre, sempre attraverso la stessa Ordinanza, viene disposta la sospensione fino al 23 maggio, del servizio di trasporto scolastico cittadino e delle attività ludiche, sportive e ricreative di gruppo.

I positivi in città

Nella giornata di oggi, la Sanità territoriale comunica che, tra le persone domiciliate nel Comune di Iglesias, i positivi al Sars-CoV-2 sono 122. Rimane invariato il dato relativo ai 5 pazienti ospedalizzati. Oltre alle persone positive, altre 60 si trovano precauzionalmente in quarantena.

“Abbiamo preso atto di una comunicazione precisa da parte delle Autorità sanitarie – ha spiegato il sindaco di Iglesias Mauro Usai – al fine di tutelare la salute di tutte le persone e di quanti si recano ogni giorno ad Iglesias per motivi di studio. Un provvedimento necessario alla luce delle difficoltà nella gestione della pandemia da parte degli organi competenti. A causa della nota mancanza di personale, ci ritroveremo per l’ennesima volta a doverci sostituire alla figure preposte all’attività di tracciamento. Ci riserveremo, nelle prossime ore, di effettuare con i Dirigenti scolastici, un’analisi dettagliata circa la presenza di casi o di potenziali casi, in modo da limitare l’effetto delle chiusure nel tempo, in sostituzione rispetto a quanto non hanno potuto fare nelle scorse settimane gli uffici di igiene pubblica”.

