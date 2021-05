Nella via Bagadin, nelle pertinenze pubbliche in prossimità del civico n. 18, la mattina di giovedì 13 maggio 2021 sarà effettuata una disinfestazione contro la diffusione di roditori. L’avvio dell’intervento è previsto per le ore 9 e durerà per circa un’ora.

È fatto assoluto divieto di: danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;

toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;

introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola;

abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento. È fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti.